Модель показала, где встречала Новый год

Известная 33-летняя модель Ирина Шейк знает, как порадовать поклонников в сети

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Свой микроблог российская модель дополняет откровенными снимками в самых разнообразных образах. На этот раз она разместила новый кадр, сделанный в одной из жарких стран.

На нем Ирина позирует лежа в купальнике у воды. Ее лицо скрывают солнцезащитные очки, а волосы затянуты в тугой хвост.

Пользователи сети не перестают восхищаться красотой модели. Они наперебой оставляют свои восторженные комментарии под снимком.

«Очень красивая», «Королева», «Русалка! Красива до невозможности», «Очень горячо», - пишут они.

Ранее мы писали, 33-летняя российская модель Ирина Шейк разместила в сети «свадебное» фото, сделанное в тропиках.

На кадрах известная красотка позирует в белоснежном обтягивающем мини-платье с лентами-завязками, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру модели. На фото также присутствует ее близкая подруга Инга Рубинштейн. Обе подруги босиком, и видно, что они весело проводят время, однако не выдают своего местоположения.

Также мы писали, что Ирина Шейк позировала практически обнаженной. На кадрах она стояла на коленях в голубой воде. Волнистые волосы Ирина закинула набок, она посмотрела в камеру и приоткрыла рот.

Из одежды на Шейк белые трусики-бикни на завязачках. Грудь модель прикрыла рукой. Завершает образ модели стильные аксессуары.

За пять часов пост Ирины собрал более 400 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

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