Ирина Шейк поделилась новым откровенным фото с отдыха на популярном курорте

Американская модель российского происхождения вовсю наслаждается отдыхом на побережье Коста-Рики. Как сообщает Politeka, звезда поделилась новым фото с курорта на своей странице в Инстаграм.

На фото модель позирует на пляже в соблазнительном бикини и шляпе. При этом она стоит спиной к камере, демонстрируя зрителям свои идеальные подтянутые ягодицы.

«День 2. Коста-Рика», - лаконично подписала снимок Шейк.

Поклонники модели пришли в восторг от красочного кадра. Под ним тут же собралось множество комментариев, среди которых было немало и русскоязычных.

«Красотка толстож**ая», «Королева», «Ирина космос», «Шикарный вид», «Булки норм», «Ира, какая же ты красивая», «Попка как орех, так и просится на грех», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что на новом опубликованном фото Ирина Шейк красуется с подружкой и полуголая. Дамы облачились в эффектные купальники с анималистическим принтом, а также дополнили свои образы объемными шляпками.

Помимо прочего, Ирина Шейк со своей приятельницей – парижанкой и светской львицей – засветили свои подкачанные ягодицы.

Сфотографироваться девушки решили именно отвернувшись и отдалившись от камеры.

Вся эта женская красота была «представлена» на фоне экзотического пляжа и морской воды. Поклонники в восторге от таких атмосферных и эстетически наполненных снимков.

Также до этого модель "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу, свои прелести звезда мировых подиумов прикрыла изысканным стильным аксессуаром.

На других своих опубликованных кадрах загорелая Шейк красуется лежа и в розовом раздельном купальнике. Кроме купальника, она примерила панамку.

Напомним, раздетая Ирина Шейк побаловалась с горячей подружкой прямо на пляже.

Как сообщала Politeka, знойная Ирина Шейк показала всю свою красоту в мини-бикини.

Также Politeka писала, что роскошная Ирина Шейк в мини-бикини засветила все свои достоинства.