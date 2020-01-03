Любителька «ню» Памела Андерсон вже в солідному віці, але "звичку" покрасуватися роздягненою - не залишає

Щоправда, найімовірніше, нові-старі кадри на її сторінці в одній із соцмереж - це, швидше, архів. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Як би там не було, пишногруда артистка не втомлюється дивувати публіку - цього разу вона опублікувала цілий ролик, дуже схожий з такими, які зазвичай знімають в якості реклами парфуму або чогось подібного.

Так на кадрах Пем з'явилася одразу в кількох ефектних образах - тут тобі і коктейльна суконька в паєтках, що звисає з плечей зірки, і "гарячі" пози в душі і у взутті, і гонки на елітному спорткарі, але головне - гола блондинка в ліжку. Кадри з "Бондіади", не інакше.

Нагадаємо також, раніше героїня, здебільшого, колись популярних серіалів показала ще одне своє фото з розряду «для дорослих».

Актриса опублікувала архівний знімок на якому позує напівгола – лежачи у воді в білому, ймовірно, платтячку, білява зірка заклично дивиться прямо в об'єктив камери. З води виринають всі пишні принади артистки, зокрема - її п'ята токчка.

У мережі не втомлюються обговорювати зірку 90-х - люди пишуть, що не дивлячись на трохи банальний набридлий багатьом образ "гарненької і дурнуватої блондинки", він (образ) ніколи не вийде з моди, як і сама Памела.

Нагадаємо також і про те, що на новому опублікованому архівному і чорно-білому знімку актриса з'явилася перед публікою абсолютно голою. Хоча, ні, на ній був капелюшок. Ефектна блондинка сидить, підігнувши коліна і руками прикриває свої оголені пишні груди.

Шанувальники популярної в 90-х і 00-х актриси всіляко вихваляють її відверті знімки, деякі, щоправда, зазначили, що пишногруда Пем "зовсім без гальм" - дамі у її роки пора вже перестати так виставлятися на публіці, вважають деякі фани.

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