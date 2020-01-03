Любительница «ню» Памела Андерсон уже в солидном возрасте, но "привычку" покрасоваться раздетой - не оставляет

Правда, вероятнее всего, новые-старые кадры на ее странице в одной из соцсетей - это, скорее, архив. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Как бы там ни было, пышногрудая артистка не устает удивлять публику - в этот раз она опубликовала целый ролик, очень схож с такими, которые обычно снимают в качестве рекламы парфюма или чего-то подобного.

Так на кадрах Пэм предстала сразу в нескольких эффектных образах - тут тебе и коктейльное платьице в паетках, приспущенное с плеч звезды, и "горячие" позы в душе и в обуви, и гонки на элитном спорткаре, но главное - голая блондинка в постели. Кадры из "Бондиады", не иначе.

Напомним также, ранее героиня, по большей части, когда-то популярных сериалов показала еще одно свое фото из разряда «для взрослых».

Актриса опубликовала архивный снимок на котором позирует полуголая – лежа в воде в белом, вероятно, платьице, белокурая звезда призывно смотрит прямо в объектив камеры. Из воды виднеются все пышные прелести артистки, в частности - ее пятая токчка.

В сети не устают обсуждать звезду 90-х - люди пишут, что не смотря на несколько банальный и приевшийся многим образ "смазливой и глуповатой блондинки", он (образ) никогда не выйдет из моды, как и сама Памела.

Напомним и том, что на другом своем опубликованном архивном и черно-белом снимке, актриса предстала перед публикой абсолютно голой. Хотя, нет, на ней была шляпка. Эффектная блондинка сидит, подогнув колени и руками прикрывает свою обнаженную пышную грудь.

Поклонники популярной в 90-х и 00-х актрисы всячески нахваливают ее откровенные снимки, некторые, правда, отметили, что пышногрудая Пэм "совсем без тормозов" - немолодой даме пора уже перестать так выставляться на публике, считают некоторые фаны.

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