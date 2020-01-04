У мережі з'явилося старе фото Ірини Шейк, яке тут же почали обговорювати

На старому знімку Ірина позує в сукні з глибоким декольте і кулоном на шиї, пише Рoliteka.net.

Зірку важко впізнати на фото, нині всесвітньо відома модель виглядає дещо по-іншому. Пухкі губи і очі видають в дівчині на старому фото Шейк, а так, можна сказати, що між ними немає нічого спільного.

Фото було оприлюднено на сторінці в Instagram.

"Кажуть, що час нікого не щадить, але Ірина Шейк з роками явно покращала 🤔 Що думаєте? 😉", - підписали автори посту.

За годину публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Думаю, що шлях «покращала» прокладений через хірурга", "Пластика творить дива! Десь наростила, десь вибілила, десь отсосала , а де-то надула і все в порядку, найкрасивіша вийшла!!!", - написали користувачі мережі.

Пропонуємо згадати останні пости в Інстаграм зірки.

Отже, тут Шейк красується лежачи і в рожевому роздільному купальнику. Крім купальника, вона приміряла панамку.

На фото манекенниця засвітила свої підкачані сідниці і груди. На знімку модель дивиться в бік, не посміхається. Незважаючи на це, кадр вийшов досить живеньким і привертає увагу.

Шанувальники пишуть масу приємностей на адресу знаменитої красуні - однієї з найбільш високооплачуваних і відомих моделей сучасності.

Нагадаємо, Ірина позувала лежачи в купальнику біля води. Її обличчя приховують сонцезахисні окуляри, а волосся затягнуте в тугий хвіст.

Користувачі мережі не перестають захоплюватися красою моделі. Вони наперебій залишають свої схвальні коментарі під знімком.

«Дуже красива», «Королева», «Русалка! Красива до неможливості», «Дуже гаряче», - пишуть вони.

Також нагадаємо, що Ірина Шейк розмістила в мережі «весільне» фото, зроблене в жарких країнах.

На кадрах відома красуня позує в білосніжній міні-сукні з стрічками-зав'язками, яка вдало підкреслила струнку фігуру моделі. На фото також присутня її близька подруга Інга Рубінштейн.

Обидві подруги босоніж, і видно, що вони весело проводять час, однак не видають свого місцезнаходження.

Нагадаємо, невгамовна Ірина Шейк засвітила зайве в шкіряній білизні: «заведе будь»

Як раніше повідомляла Politeka, спокуслива Ірина Шейк розсунула ноги прямо на підлозі: "такий кадр зігріє будь-якого чоловіка"

Також Politeka інформувала, що Ірина Шейк похвалилася апетитними формами в золотому металевому білизна: «ось це розкіш»