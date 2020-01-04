Мільярдерка була під текілою

Наймолодша мільярдерка США Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян опублікувала нові провокаційні фотографії

На знімках 22-річна красуня виставила напоказ пишні груди у відвертій сукні, пише Рoliteka.net.

В кадрі Кайлі постала в блискучій сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслила її форми. Її образ завершували стильні аксесуари. Аж дух перехопило від такої краси.

Варто відзначити, в такому образі дівчина відпочивала з друзями і виглядає напідпитку. На одному знімку Дженнер закрила очі, а на другому - нагнулася, притримуючи груди і широко посміхаючись.

З поста дівчини слідує, що вона випила текілу.

За шість годин публікація Дженнер зібрала більше шести мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися зіркою і навіть зізнавалися в любові.

Зараз на Кайлі підписано 156 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер продемонструвала пікантні кадри в компанії своєї кращої подруги.

Так, зірка опублікувала фотографію, де вона позує зі своєю подругою і моделлю Анастасією Карниколау.

Дівчата підібрали сукні зі зміїним принтом, але різного відтінку. До образів вони вибрали однакові сумки Prada в різних відтінках. Крім того, їх волосся зібране в пучки на потилиці, а на обличчях подібний макіяж в нюдовых тонах.

При цьому рука Кайлі лежить на стегні подруги, а та в свою чергу тримає зірку за талію.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер похвалилася відвертими фото.

Пікантні знімки з'явилися в Instagram зірки.

На чорно-білих знімках Кайлі Дженнер позує в кружевній білизні на ліжку.

«Так гаряче», «Ти вогонь», - написали здивовані підписники.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер відома як учасниця реаліті-шоу “Сімейство Кардашьян”, в якому вона брала участь з 10 років. У підлітковому віці вона пішла в модельний бізнес.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер була у відвертому вбранні та ще й з "апетитною" подружкою під руку.

На фото в мережі в кож-лаку, комусь із шанувальників матеріал здався латексом. Блакитний колір вибрала сама зірка, її ефектна подружка вбралася в ідентичний виріб, але тільки яскравого помаранчевого кольору.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер натягнула латекс і померилась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер натягнула латекс і померилась принадами з гарячою подружкою: "все аж випирає"

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