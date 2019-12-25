Младшая сестра американской звезды Ким Кардашьян, модель, актриса и самая молодая миллиардерша США Кайли Дженнер показала праздничный наряд

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер в последнее время, похоже, замахнулась на звание еще одной иконы стиля. 22-летняя красавица то и дело демонстрирует массу продуманных до мелочей образов, в которых выглядит эффектно и соблазнительно.

Новые снимки получают множество восхищенных комплиментов от пользователей сети.

На этот раз красавица решила показать снимок на котором предстала в платье, выбранное специально для Рождества. Для праздничного вечера Кайли Дженнер вместе со своей дочерью Сторми выбрали платья из одинаковой изумрудной ткани от Ralph & Russo. Образ телезвезды дополнили изумрудные ожерелье и серьги, а также туфли в тон.

Платье имеет глубокий вырез из-за которого пышная грудь красотки едва не вываливается с него. Кроме того, оно имеет высокий вырез на бедре, но это совершенно не беспокоит звезду. Стоит отметить, что Кайли не стала надевать белье под платье.

Пользователи сети оставили под снимком множество хвалебных отзывов и комплиментов, а также не забыли поздравить знаменитость с Рождеством.

Также ранеее сообщалось, что Кайли Дженнер любит снимки откровенного характера, однако сейчас она решила предстать в необычном образе. На новом фото девушка позирует в одежде и обуви шоколадного цвета. Также свой лук она дополнила сумочкой того же цвета и очками, а наверх, ко всему прочему, одела плащ.

Поклонникам понравился новый образ о чем они поспешили сообщить в виде комментариев и многочисленных отметок «мне нравится».

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

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