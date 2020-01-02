Модель Анастасія Квітко, яку охрестили «російською Кардашьян», порадувала шанувальників відвертим чином
Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.
Так, дівчина вирішила обтягнути соковиті форми крихітною сукнею, демонструючи апетитні груди в лімузині. При цьому дівчина цікавиться у шанувальників, якого саме формату знімки їм подобаються.
Уточнюється, що шанувальники Квітко практично не звернули увагу на питання дівчини, починаючи захоплюватися нею прямо в коментарях.
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«Боже, яка краса», «вогонь», «на це неможливо спокійно дивитися», «у мене аж щелепа відвисла», «ось це соковита самка», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко з видатними формами міцно завойовує симпатії передплатників в соціальних мережах, особливо чоловічої половини. Тому користувачі мережі вже давно назвали дівчину "руської Кардашьян".
Подібність важко заперечувати, але це скоріше стосується її фігури: пишною п'ятої точки і повної грудей. Дівчині не подобаються порівняння з зоряної американкою, вона вважає, що Кім зробила свою фігуру за допомогою операцій, а от сама Анастасія запевняє нібито її пишні форми - це дар природи.
В цей раз вона опублікувала у своєму блозі відео, на якому показала, як прогулялася по місту зі своїми песиками. Для прогулянки вона вибрала дуже пікантний вбрання: чорний топік і лосини в тон. Топік з глибоким декольте і тісні лосини зовсім не приховали апетитні форми красуні, а навпаки підкреслили їх.
Користувачі мережі почали засипати дівчину всілякими компліментами, захоплюючись зовнішнім виглядом Анастасії.
"Барбі Анастасія _ Квітко💛", "Вау, дитинко, ти так прекрасна, моя кохана Анастасія ❤️❤️❤️❤️❤️", "красива моя любов Анастейша❤🌹️", " Жопень , звичайно, чудова, але і жінка гарна.", "Вау така красива дівчина".
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.