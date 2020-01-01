"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко продолжает удивлять пользователей сети откровенными кадрами, которые получают множество положительных комментариев

Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко с выдающими формами прочно завоевывает симпатии подписчиков в социальных сетях, особенно мужской половины. Поэтому пользователи сети уже давно назвали девушку "русской Кардашьян".

Сходство трудно отрицать, но это скорее касается ее фигуры: пышной пятой точки и полной груди. Девушке не нравятся сравнения с звездной американкой, она считает, что Ким сделала свою фигуру с помощью операций, а вот сама Анастасия уверяет якобы ее пышные формы - это дар природы.

В этот раз она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала, как прогулялась по городу со своими песиками. Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд: черный топик и лосины в тон. Топик с глубоким декольте и тесные лосины совершенно не скрыли аппетитные формы красотки, а наоборот подчеркнули их.

Пользователи сети начали засыпать девушку всевозможными комплиментами, восхищаясь внешним видом Анастасии.

"Барби Анастасия _ Квитко💛", "Вау, детка, ты так прекрасна, моя любимая Анастасия ❤️❤️❤️❤️❤️", "красивая моя любовь Анастейша❤🌹️", " Жопень , конечно, отличная, но и женщина хороша.", "Вау такая красивая девушка".

Также ранее сообщалось, что на странице Анастасии в Instagram появился поистине огненный снимок. Девушка предстала перед поклонниками в крошечных бикини асимметрического пошива: одна сторона наряда была красной, а вторая розовой. Грудь девушка прикрыла огненными стикерами, не оставляя пользователям сети места для фантазии.

Свои волосы модель выпрямила, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах. Пикантный образ она дополнила масивными золотыми сережками овальной формы.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.