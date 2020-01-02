Модель Анастасия Квитко, которую окрестили «русской Кардашьян», порадовала поклонников новым откровенным образом

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

Так, девушка решила обтянуть сочные формы крохотным платьем, демонстрируя аппетитную грудь в лимузине. При этом девушка интересуется у поклонников, какого именно формата снимки им нравятся.

Уточняется, что поклонники Квитко практически не обратили внимание на вопрос девушки, начиная восхищаться нею прямо в комментариях.

«Боже, какая красота», «огонь», «на это невозможно спокойно смотреть», «у меня аж челюсть отвисла», «вот это сочная самка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анастасия Квитко с выдающими формами прочно завоевывает симпатии подписчиков в социальных сетях, особенно мужской половины. Поэтому пользователи сети уже давно назвали девушку "русской Кардашьян".

Сходство трудно отрицать, но это скорее касается ее фигуры: пышной пятой точки и полной груди. Девушке не нравятся сравнения с звездной американкой, она считает, что Ким сделала свою фигуру с помощью операций, а вот сама Анастасия уверяет якобы ее пышные формы - это дар природы.

В этот раз она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала, как прогулялась по городу со своими песиками. Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд: черный топик и лосины в тон. Топик с глубоким декольте и тесные лосины совершенно не скрыли аппетитные формы красотки, а наоборот подчеркнули их.

Пользователи сети начали засыпать девушку всевозможными комплиментами, восхищаясь внешним видом Анастасии.

"Барби Анастасия _ Квитко💛", "Вау, детка, ты так прекрасна, моя любимая Анастасия ❤️❤️❤️❤️❤️", "красивая моя любовь Анастейша❤🌹️", " Жопень , конечно, отличная, но и женщина хороша.", "Вау такая красивая девушка".

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.