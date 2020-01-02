25-річна Instagram-діва з Києва Олена Омович підкорила мережу виглядом барбі
На цей раз Олена Омович, за видатні форми яку прозвали «української Кардашьян», для свого магазину одягу перевтілилася в улюблену ляльку багатьох дівчаток – ляльку «Барбі». Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку магазину моделі.
На новому фото модель позує в студії, нібито в коробці для ляльки. На ній яскравий наряд: рожева пишна спідниця і чорний корсет, що підкреслює груди, і високі чоботи-ботфорди. Волосся акуратно зібране в хвіст ззаду на одному фото, на іншому ж – розкидані по плечах. Декольте Омович прикрашає масивне кольє з каменів.
У цілому, фото вийшли дуже незвичайними, про що і свідчать коментарі під постом.
«Самий цукерковий образ)», «Прекрасна одяг👄закохалася в ваш стиль і подачу таку сексуальну 😍», «Просто шикарно💋», «Я отримую естетичне задоволення!!!», «Це шедевр!!», «Неповторно!!!❤️», «Втілення краси», «Сама чарівність», «Ось справжня лялечка😍», «Реально як барбі з мого дитинства😍», «Які ніжки», – відзначили в мережі.
Нагадаємо, що раніше Омович опублікувала фото, де позує на балконі в шапочці Санта Клауса і чобітках. Більше з одягу на дівчині немає абсолютно нічого. Однак інтимні місця Омович прикривають два жіночих пальця, по всьому видно, фотографа.
Фото зібрав кілька десятків тисяч лайків і сотні коментарів.
Відзначимо, що раніше модель вже позувала на балконі. Тоді вона пораділа випав у Києві снігу.
На ній були мереживні трусики, хутряна шапка і пухнасті рукавички.
Раніше модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум.
Так, на новому опублікованому фото модель вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити сэлфи. Все б нічого, ось тільки, топ, в якому вона здалася, просвічує, а білизна, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".
Всі анатомічні особливості ідеальною, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно чітко. Також вона засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі «української Кім Кардашьян», як кажуть, опція за замовчуванням.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".