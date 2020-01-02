Квітко без сорому показує свої "м'ячики"

"Російська Кардашьян" Анастасія Квітко порадувала шанувальників новими фотографіями, які розмістила в Instagram

На знімках чарівна інста-зірка з'явилася в гарній блискучій сукні, пише Рoliteka.net.

Вбрання ідеально підкреслило великі форми моделі. Пишні груди ледь не випали з відвертого декольте, а великий виріз на нозі дозволив розглянути рівні ніжки дівчини.

До того ж сукню обтянуло значну п'яту точку Анастасії, яку вона продемонструвала, проходжуючись по яхті. Від такого виду аж подих перехопило.

"З новим роком, я люблю вас, хлопці 😚❤️🎄 З Новим роком! 😚❤️🎉🎊", - написала зірка у пості.

Тільки за п'ять хвилин пост Квітко зібрав 6000 лайків та багато коментарів. Люди встигли написати хвалебні повідомлення на адресу знаменитості.

Раніше ми писали, що "російська Кардашьян" опублікувала у своєму блозі відео, на якому показала, як прогулялася по місту зі своїми песиками. Для прогулянки вона вибрала дуже пікантне вбрання: чорний топік і лосини в тон.

Топік з глибоким декольте і тісні лосини зовсім не приховали апетитні форми красуні, а навпаки підкреслили їх.

Користувачі мережі почали засипати дівчину всілякими компліментами, захоплюючись зовнішнім виглядом Анастасії.

Раніше ми писали, що зірка позувала в екстра-міні білизні рожевого кольору, виставивши напоказ соковиті форми. Як можна помітити, вона відпочиває десь за кордоном.

Уточнимо, що шанувальники дівчини не змогли висловити свою думку про апетитні форми кумира. Знімками Квітко поділилася в Сторіс.

Нагадаємо також, що Анастасія постала перед шанувальниками у крихітному бікіні асиметричного крою: одна сторона наряду була червоною, а друга рожевою. Груди дівчина прикрила вогняними стікерами, не залишаючи користувачам мережі місця для фантазії.

Своє волосся модель випрямила, нанесла на обличчя макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на губах. Пікантний образ вона доповнила масивными золотими сережками овальної форми.

Раніше ми писали, що "російська Кардашьян" опублікувала пост з двома фото, на яких продемонструвала свою вражаючу постать і запропонувала обрати своїм підписникам, який ракурс знімка краще.

Нагадаємо, що русская Кардашьян показала непристойне місце крупним планом: крихітне білизна не змогло нічого приховати

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.