Квитко без стыда показывает свои "мячики"

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала поклонников новыми фотографиями, которые разместила в Инстаграм

На снимках обворожительная инста-звезда предстала в красивом блестящем платье, пишет Рoliteka.net.

Наряд идеально подчеркнул большие формы модели. Пышная грудь едва ли не вывалилась из откровенного декольте, а большой вырез на ноге позволил рассмотреть ровные ножки девушки.

К тому же платье обтянуло внушительную пятую точку Анастасии, которую она продемонстрировала, проходясь по яхте. От такого вида аж дыхание перехватило.

"С новым годом, я люблю вас, ребята 😚❤️🎄 С Новым годом! 😚❤️🎉🎊", - написала звезда в посте.

Только за пять минут пост Квитко собрал 6000 лайков и много комментариев. Люди успели написать хвалебные сообщения в адрес знаменитости.

Ранее мы писали, что "русская Кардашьян" опубликовала в своем блоге видео, на котором показала, как прогулялась по городу со своими песиками. Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд: черный топик и лосины в тон.

Топик с глубоким декольте и тесные лосины совершенно не скрыли аппетитные формы красотки, а наоборот подчеркнули их.

Пользователи сети начали засыпать девушку всевозможными комплиментами, восхищаясь внешним видом Анастасии.

Ранее мы писали, что звезда позировала в экстра-мини белье розового цвета, выставив напоказ сочные формы. Как можно заметить, она отдыхает где-то за границей.

Уточним, что поклонники девушки не смогли высказать свое мнение об аппетитных формах кумира. Снимками Квитко поделилась в Сторис.

Напомним также, что Анастасия предстала перед поклонниками в крошечных бикини асимметрического пошива: одна сторона наряда была красной, а вторая розовой. Грудь девушка прикрыла огненными стикерами, не оставляя пользователям сети места для фантазии.

Свои волосы модель выпрямила, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах. Пикантный образ она дополнила масивными золотыми сережками овальной формы.

Ранее мы писали, что "русская Кардашьян" опубликовала пост с двумя фото, на которых продемонстрировала свою впечатляющую фигуру и предложила выбрать своим подписчикам, какой ракурс снимка лучше.

Напомним, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом: крохотное белье не смогло ничего скрыть

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.