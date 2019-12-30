Анастасия Квитко, которую назвают "русской Кардашьян" решилась на провокацию в сети Instagram, засветив свои пышные формы в крошечном белье

Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко с выдающими формами прочно завоевывает симпатии подписчиков в социальных сетях, особенно мужской половины. Поэтому пользователи сети уже давно назвали девушку "русской Кардашьян".

Сходство трудно отрицать, но это скорее касается ее фигуры: пышной пятой точки и полной груди. Девушке не нравятся сравнения с звездной американкой, она считает, что Ким сделала свою фигуру с помощью операций, а вот сама Анастасия уверяет якобы ее пышные формы - это дар природы.

Так, на ее странице в Instagram появился поистине огненный снимок. Девушка предстала перед поклонниками в крошечных бикини асимметрического пошива: одна сторона наряда была красной, а вторая розовой. Грудь девушка прикрыла огненными стикерами, не оставляя пользователям сети места для фантазии.

Свои волосы модель выпрямила, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах. Пикантный образ она дополнила масивными золотыми сережками овальной формы.

К сожалению многочисленные подписчики не смогут оставить комментарии под снимков, ведь девушка опубликовала его в Stories.

Также ранее сообщалось, что совсем недавно красавица показала очередной снимок на котором засветила свою роскошную фигуру. Анастасия Квитко позировала в тесном топике желтого цвета, который практически трескается от необъятных форм красотки, ведь тонкие бретельки просто не могут удержать таких габаритов. А бикини вообще не прикрывают ее пятой точки, которую она выпучила на передний план.

В подписи к фото она написала: "Счастливо Рождества", намекая, что снимок это своеобразный подарок для ее подписчиков к празднику.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.