25-річна київська модель та Instagram-діва Олена Омович потішила численних підписників еротичним фото

Дівчина пораділа снігу, що випав у Києві, опублікувавши доволі відвертий знімок на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.

На ньому вона позує в мереживних трусиках, хутряній шапці і пухнастих рукавичках. Більше з одягу на дівчині немає абсолютно нічого.

В якості локації Олена вибрала балкон, з якого дивиться на вулицю в такому вигляді, прикривши оголені груди руками. При цьому вона демонструє підписникам тонку талію і розкішні сідниці, власницею яких стала після візиту до пластичного хірурга.

Фото зібрало кілька десятків тисяч лайків і сотні коментарів.

Раніше модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум.

Так, на новому опублікованому фото модель вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити селфі. Все б нічого, ось тільки, топ, в якому вона знялася, просвічує, а білизну, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".

Всі анатомічні особливості ідеальноих, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно чітко. Також вона засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі «української Кім Кардашьян», як кажуть, опція за замовчуванням.

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