25-річна київська модель та Instagram-діва Олена Омович потішила численних підписників еротичним фото
Дівчина пораділа снігу, що випав у Києві, опублікувавши доволі відвертий знімок на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.
На ньому вона позує в мереживних трусиках, хутряній шапці і пухнастих рукавичках. Більше з одягу на дівчині немає абсолютно нічого.
В якості локації Олена вибрала балкон, з якого дивиться на вулицю в такому вигляді, прикривши оголені груди руками. При цьому вона демонструє підписникам тонку талію і розкішні сідниці, власницею яких стала після візиту до пластичного хірурга.
Фото зібрало кілька десятків тисяч лайків і сотні коментарів.
Раніше модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум.
Так, на новому опублікованому фото модель вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити селфі. Все б нічого, ось тільки, топ, в якому вона знялася, просвічує, а білизну, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".
Всі анатомічні особливості ідеальноих, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно чітко. Також вона засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі «української Кім Кардашьян», як кажуть, опція за замовчуванням.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".