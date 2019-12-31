25-летняя киевская модель и Instagram-дива Алена Омович побаловала многочисленных подписчиков эротичным фото

Девушка порадовалась выпавшему в Киеве снегу, опубликовав весьма откровенный снимок на своей странице в соцсети, передает Politeka.

На нем она позирует в кружевных трусиках, меховой шапке и пушистых перчатках. Больше из одежды на девушке нет абсолюно ничего.

В качестве локации Олена выбрала балкон, с которого смотрит на улицу в таком виде, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она демонстрирует подписчикам тонкую талию и роскошные ягодицы, обладательницей которых стала после визита к пластическому хирургу.

Фото собрало несколько десятков тысяч лайков и сотни комментариев.

Ранее модель предстала перед поклонниками в, казалось бы, обыкновенном наряде, но Омович не была бы собой, если бы не устроила из рядового кадра пикантный бум.

Так, на новом опубликованном фото модель вся в белом красуется у зеркала - решила сделать сэлфи. Все бы ничего, вот только, топ, в котором она показалась, просвечивает, а белье, вот незадача, стройная красавица под него надеть "забыла".

Все анатомические особенности идеальной, как считают многие поклонники модели, груди видно отчетливо. Также она засветила свою тоненькую талию и подтянутый живот соответственно. Яркий макияж на лице «украинской Ким Кардашьян», как говорится, опция по умолчанию.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.