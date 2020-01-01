Одна з найбільш відомих фітнес-моделей у світі Ана Чері показала свої апетитні форми у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Модельна кар'єра 33-річної красуні почалася ще в 2006 році. На неї звернув увагу один із знаменитих модельних агенств. Популярною дівчина стала лише тоді, коли почала вести власний блог в Instagram. У ньому вона розповідає про секрети правильного харчування і демонструє результати тренувань.

На її сторінку підписані мільйони підписників , які під кожним знімком красуні пишуть їй безліч компліментів.

На новому знімку дівчина з'явилася в чорно-білому спортивному костюмі, який складався з топіка і лосин. Набір прекрасно підкреслив пишну фігуру красуні. Її волосся завите в легкі хвилі, а на обличчі природний макіяж. На губи вона нанесла блиск, а очі підкреслила тінями і чорною підводкою.

Багато коментаторів під знімком красуні почали захоплюватися зовнішнім виглядом Чері. Інші почали порівнювати фітнес-модель з ангелом і королевою.

"Вау.😍 Дивно красивий 💙ангел", "Молодець, ти чудово виглядаєш ❤️", "Мені подобається ваш плямистий наряд.", "Ти така красива і чарівна жінка ❤️", "Ох ти як промінь світла💕".

Також раніше повідомлялося, що Ана Чері частенько постає перед користувачами в мережі в провокаційних нарядах. Новий знімок не став винятком із правил. Красуня позувала, повернувшись до камери спиною. При цьому на ній одягнула лише крихітний білий купальник, який не приховує спокусливих вигинів Ані Чері.

Судячи з напису на знімку, фітнес-модель вирушила відпочити на Багамські острови.

На жаль шанувальники красуні не зможуть порадувати Чері коментарями, адже вона опублікувала знімок у своєму Stories.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.