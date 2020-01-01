Одна из самых известных фитнес-моделей в мире Ана Чери показала свои аппетитные формы во всей красе
Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.
Модельная карьера 33-летней красотки началась еще в 2006 году. На нее обратило внимание одно из знаменитых модельных агенств. Популярной девушка стала лишь тогда, когда начала вести собственный блог в Instagram. В нем она рассказывает о секретах правильного питания и демонстрирует результаты тренировок.
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На ее страницу подписаны миллионы подписчиков , которые под каждым снимком красотки пишут ей множество комплиментов.
На новом снимке девушка появилась в черно-белом спортивном костюме, который состоял из топика и лосин. Набор прекрасно подчеркнул пышную фигуру красотки. Ее волосы завиты в легкие волны, а на лице естественный макияж. На губы она нанесла блеск, а глаза подчеркнула тенями и черной подводкой.
Многие комментаторы под снимком красотки начали восхищаться внешним видом Чери. Другие начали сравнивать фитнес-модель с ангелом и королевой.
"Вау.😍 Удивительно красивый 💙ангел", "Молодец, ты прекрасно выглядишь ❤️", "Мне нравится ваш пятнистый наряд.", "Ты такая красивая и обаятельная женщина ❤️", "Ох ты как луч света💕".
Также ранее сообщалось, что Ана Чери частенько предстает перед пользователями в сети в провокационных нарядах. Новый снимок не стал исключением из правил. Красотка позировала, повернувшись к камере спиной. При этом на ней надет лишь крохотный белый купальник, не скрывающий соблазнительных изгибов Ани Чери.
Судя по надписи на снимке, фитнес-модель отправилась отдохнуть на Багамские острова.
К сожалению поклонники красотки не смогут порадовать Чери комментариями, ведь она опубликовала снимок в своем Stories.
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.