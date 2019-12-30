Модель засвітила все, що можна!

Популярна українська модель Олена Омович показала ідеальне тіло в облягаючому одязі без білизни

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Думала в Києві зима гарна, а ніфіга…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Омович позує у відвертому білому вбранні: топі і штанях. При цьому помітно, що білизна дівчина одягнути «забула». Тому швидше запрятала головну гордість в курточку.

У той же час на іншому знімку Омович позує на паркінгу в чорному облягаючому платті, яке ефектно підкреслює соковиті форми дівчини.

Уточнимо, що українці не змогли висловити думку про вбранні і формах моделі. Вона поділилася знімками в Сторіс.

Раніше модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити сэлфи. Все б нічого, ось тільки, топ, в якому вона здалася просвічує, а білизна, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".

Всі анатомічні особливості ідеальною, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно чітко. Також модель засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі "української Кім Кардашьян", як мовиться, опція за замовчуванням.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

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