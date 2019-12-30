Модель засветила все, что можно!

Популярная украинская модель Алена Омович показала идеальное тело в облегающем наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Думала в Киеве зима красивая, а нифига…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Омович позирует в откровенном белом наряде: топе и штанах. При этом заметно, что белье девушка одеть «забыла». Поэтому побыстрее запрятала главную гордость в курточку.

В то же время на другом снимке Омович позирует на паркинге в облегающем черном платье, которое эффектно подчеркивает сочные формы девушки.

Уточним, что украинцы не смогли высказать мнение о наряде и формах модели. Снимками она поделилась в Сторис.

Ранее модель предстала перед поклонниками в, казалось бы, обыкновенном наряде, но Омович не была бы собой, если бы не устроила из рядового кадра пикантный бум.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом красуется у зеркала - решила сделать сэлфи. Все бы ничего, вот только, топ, в котором она показалась просвечивает, а белье, вот незадача, стройная красавица под него надеть "забыла".

Все анатомические особенности идеальной, как считают многие поклонники модели, груди видно отчетливо. Также модель засветила свою тоненькую талию и подтянутый живот соответсвенно. Яркий макияж на лице "украинской Ким Кардашьян", как говорится, опция по умолчанию.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

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