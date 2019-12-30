Ана Чері не боїться показувати свою пишну фігуру у всій красі

Яскрава фітнес-модель Ана Чері продемонструвала свою спокусливу фігуру в крихітному бікіні

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Модельна кар'єра 33-річної красуні почалася ще в 2006 році. На неї звернув увагу один із знаменитих модельних агенств. Популярною дівчина стала лише тоді, коли почала вести власний блог в Instagram. У ньому вона розповідає про секрети правильного харчування і демонструє результати тренувань.

За її сторінкою спостерігають мільйони користувачів мережі, які невтомно пишуть для неї свої коментарі, захоплюючись фігурою Чері.

Крім того вона частенько постає перед користувачами в мережі в провокаційних нарядах. Новий знімок не став винятком із правил. Красуня позувала, повернувшись до камери спиною. При цьому на ній одягнула лише крихітний білий купальник, який не приховує спокусливих вигинів Ані Чері.

Судячи з напису на знімку, фітнес-модель вирушила відпочити на Багамські острови.

На жаль шанувальники красуні не зможуть порадувати Чері коментарями, адже вона опублікувала знімок у своєму Stories.

Також раніше повідомлялося, що Ана Чері стала власницею модного бренду CheriFit. На сторінці бренду в Instagram вона показує знімки, де позує в стильних спортивних костюмах від свого бренду.

На останньому знімку дівчина позує поруч з ялинкою. Вона присіла поруч, немов намагається підняти подарунок, який лежить під святковим деревом. Через таку позу її п'ята точка стала центром композиції і одразу впадає в очі.

У підписі до світлини бренд привітав усіх з новорічними святами, побажавши вдалого Нового року.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.