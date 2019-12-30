Ана Чери не боится показывать свою пышную фигуру во всей красе

Яркая фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в крошечном бикини

Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.

Модельная карьера 33-летней красотки началась еще в 2006 году. На нее обратило внимание одно из знаменитых модельных агенств. Популярной девушка стала лишь тогда, когда начала вести собственный блог в Instagram. В нем она рассказывает о секретах правильного питания и демонтрирует результаты тренировок.

За ее страницей наблюдают миллионы пользователей сети, которые неустанно пишут для нее свои комментарии, восхищаясь фигурой Чери.

Кроме того она частенько предстает перед пользователями в сети в провокационных нарядах. Новый снимок не стал исключением из правил. Красотка позировала, повернувшись к камере спиной. При этом на ней надет лишь крохотный белый купальник, не скрывающий соблазнительных изгибов Ани Чери.

Судя по надписи на снимке, фитнес-модель отправилась отдохнуть на Багамские острова.

К сожалению поклонники красотки не смогут порадовать Чери комментариями, ведь она опубликовала снимок в своем Stories.

Также ранее сообщалось, что Ана Чери стала владелицей модного бренда CheriFit. На странице бренда в Instagram она показывает снимки, где позирует в стильных спортивных костюмах от своего бренда.

На последнем снимке девушка позирует рядом с елкой. Она присела рядом, словно пытается поднять подарок, который лежит под праздничным деревом. Из-за такой позы ее пятая точка стала центром композиции и сразу бросается в глаза.

В подписи к снимку бренд поздравил всех с новогодними праздниками, пожелав удачного Нового года.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.