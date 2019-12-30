Популярна американська модель і актриса Ебігейл Ретчфорд в черговий раз вразила шанувальників спокусливими фото, на яких позувала в одній лише білизні

Як Politeka.net Ебігейл Ретчфорд привернула до себе увагу провокаційними кадрами і грамотною рекламною кампанією, які підняли модель на пік популярності.

Ебігейл Ретчфорд з тих пір стала однією з найбільш высокооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників у світі. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де демонструє результати своїх фотосесій. На її блог підписано понад 9 мільйонів користувачів мережі.

Зовсім недавно пишнотіла красуня зважилась продемонструвати знімки у відвертому мереживному вбранні. Так, в її блозі з'явилися знімки, де брюнетка позує лежачи в ліжку. При цьому вона згинається в провокаційних позах, пропонуючи користувачам мережі обрати найкращий варіант.

На ній одна лише мереживна білизна блакитного відтінку, яка вигідно підкреслює кожен вигини ідеального тіла красуні. На обличчі яскравий макіяж, а волосся завите в хвилі.

Користувачі мережі одразу ж почали захоплюватися відвертими знімками Ебігейл, залишивши для брюнетки безліч компліментів.

"Ви прекрасні ❤️. Ідеальна Картинка 😍", "Вау Ебігейл, люблю всі 3 фото, виглядають приголомшливо, неймовырно, ідеальна у всіх відношеннях ❤😍💋😘", "Ти виглядаєш дуже мило, дорога, дякую за фото", "Ти найкрасивіша жінка ..... зі всіх !!!!".

Також раніше повідомлялося, що 27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд поділилася з шанувальниками черговим цікавим знімком з легкою ноткою еротики.

На фото красуня позує в спідниці і топі світло-бежевого кольору від CHANEL, а також в чорних ботфортах. При цьому вона всілася на рояль, прийнявши пікантну позу, яка чудово демонструє її довгі ноги і пишні груди. Зазначимо також, що дівчина проігнорувала бюстгальтер, що добре помітно з-за тонкої тканини верху костюма.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.