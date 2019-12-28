Модель Олена Омович, яку називають "українською Кардашьян", показала відвертий знімок і повідомила своїм фанатам, де буде зустрічати Новий рік

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Instagram блогерши.

В цей раз на дівчині – чорна обтягуюча сукня з великим вирізом на стегні і оголеним плечем.

Красуня без сорому задерла ногу в чорних чоботях, присівши на капот автомобіля. Очевидно, що для нового фото Омович позує в паркінгу.

Родзинкою досить відвертого знімка стала, за традицією, демонстрація пишних грудей без білизни.

Дівчина повідомила своїм передплатникам, що Новий рік буде відзначати вдома, а також поцікавилася, де будуть святкувати вони.

Раніше ми писали про те, що в Instagram-Stories моделі з'явилося коротке відео. На ньому дівчина розсунула ноги в сторони і влаштувала розваги на ліжку, згинаючись в різних позах, а також красуня кривлялась на камеру, показавши мову.

При цьому на Омович тісний кофта білого відтінку, тканина настільки тонка, що просвічує принади красуні. На ногах спортивні штани на зав'язках. Волосся вільно спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на губах.

Також ми розповідали про те, що киянка не приховує від шанувальників, що своєю фігурою зобов'язана пластичної хірургії. Вона збільшила собі груди, а також за допомогою імплантів додала обсягу сідницях.

«Я знаю, що я не змогла б зробити таку попу в залі, щоб ноги залишилися худими. Особливо з моїм попередником», – писала вона в мережі і подякувала доктора за те, що він відрадив її ставити імплант побільше.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

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