Модель Алена Омович, которую называют "украинской Кардашьян", показала откровенный снимок и сообщила своим фанатам, где будет встречать Новый год

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Instagram блогерши.

В этот раз на девушке – черное обтягивающее платье с огромным вырезом на бедре и оголенным плечом.

Красотка без стыда задрала ногу в черных сапогах, присев на капот автомобиля. Очевидно, что для нового фото Омович позирует в паркинге.

Изюминкой довольно откровенного снимка стала, по традиции, демонстрация пышной груди без белья.

Девушка поспешила сообщить своим подписчикам, что Новый год будет отмечать дома, а также поинтересовалась, где будут праздновать они.

Ранее мы писали о том, что в Instagram-Stories модели появилось короткое видео. На нем девушка раздвинула ноги в стороны и устроила развлечения на постели, изгибаясь в разных позах, а также красотка кривлялась на камеру, показав язык.

При этом на Омович тесная кофта белого оттенка, ткань настолько тонкая, что просвечивает прелести красотки. На ногах спортивные штаны на завязках. Волосы свободно спадают на плечи, а на лице легкий макияж с акцентом на губах.

Также мы рассказывали о том, что киевлянка не скрывает от поклонников, что своей фигурой обязана пластической хирургии. Она увеличила себе грудь, а также с помощью имплантов добавила объема ягодицам.

«Я знаю, что я не смогла бы сделать такую попу в зале, чтобы ноги остались худыми. Особенно с моим исходником», – писала она в сети и поблагодарила доктора за то, что он отговорил ее ставить имплант побольше.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.