Красуня запросто втре ном молодим у свої 40 років

40-річна Кортні Кардашян засвітила ідеальною фігурою в обтягуючому платті

Як пише Politeka.net популярна американська модель, світська левиця і бізнесвумен Кортні Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, часто радує численних шанувальників яскравими постами в Instagram.

На цей раз Інста-діва з'явилася на публіці в довгому святковій сукні з глибоким вирізом на грудях, який вигідно підкреслив її ідеальну фігуру. Волосся зірки розпущені і красиво укладені, а на її обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники почали засипати її компліментами в коментарях до фото. Багато відзначили, що на цьому смимке Кортні виглядає просто неперевершено.

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На новому знімку Кортні попозувала оголеною і без макіяжу, а на шиї було надіто діамантове кольє.

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Як видно на знімках, Кортні фотографує себе сама у ванній кімнаті готелю. На першому фото вона стоїть боком до дзеркала, а на другому так само боком, але вже присіла навпочіпки. При цьому на ній чорні латексні брюки з завищеною талією і темна кофточка, зав'язана на вузлик збоку. Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники у захваті від нових фото Кортні, її засипають компліментами в коментарях до фото.

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