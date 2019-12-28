Красотка запросто утрет ном молодым в свои 40 лет

40-летняя Кортни Кардашьян сверкнула идеальной фигурой в обтягивающем платье

Как пишет Politeka.net популярная американская модель, светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, часто радует многочисленных поклонников яркими постами в Instagram.

На этот раз Инста-дива предстала на публике в длинном праздничном платье с глубоким вырезом на груди, который выгодно подчеркнул ее идеальную фигуру. Волосы звезды распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж.

Поклонники принялись засыпать ее комплиментами в комментариях к фото. Многие отметили, что на этом смимке Кортни выглядит просто сногшибательно.

Ранее мы писали, старшая в семействе Кардашьянов Кортни, которой 40 лет, запросто утрет нос 20-летним девушкам своим идеальным телом.

На новом снимке Кортни попозировала обнаженной и без макияжа, а на шее было надето бриллиантовое колье.

Также мы писали, Кортни Кардашьян показала необычные кадры, которые, судя по геолокации, были сделаны в японской столице Токио.

Как видно на снимках, Кортни фотографирует себя сама в ванной комнате отеля. На первом фото она стоит боком к зеркалу, а на втором так же боком, но уже присела на корточки. При этом на ней черные латексные брюки с завышенной талией и темная кофточка, завязанная на узелок сбоку. Волосы модели распущены, а на ее лице легкий макияж. Поклонники в восторге от новых фото Кортни, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, горячая Кардашьян показала роскошную фигуру в черном латексе: все сестры обзавидуются

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян дала жару в ультрамини: утерла нос 20-летним

Также Politeka писала, что знойная сестричка Кардашьян завела сеть пикантным фото без одежды: божественно хороша