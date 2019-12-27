Памела Андерсон із завидною регулярністю нагадує про себе відвертими кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так на новому кадрі, що з'явився в її зірковому мікроблозі, білява красуня повністю роздягнена - видно верхню частину її тіла, артистка на знімку прикрила оголені груди руками, з "одягу" на ній тільки намисто.

Актриса пронизливо дивиться в камеру, її волосся, схоже, злегка намочилось або ж це така спеціальне "модне" - родом з 90-х - укладання. Саме в той час, як багато хто пам'ятає, був популярний саме такий вид укладання.

Як би там не було артистка себе нинішню показувати публіці не поспішає, а архівні фото, де вона ще, як то кажуть в самому соку, публікує регулярно.

Нагадаємо також, раніше героїня, здебільшого, колись популярних серіалів показала ще одне своє фото з розряду «для дорослих».

Актриса опублікувала архівний знімок на якому позує напівгола – лежачи у воді в білому, ймовірно, платтячку, білява зірка заклично дивиться прямо в об'єктив камери. З води виринають всі пишні принади артистки, зокрема - її п'ята токчка.

У мережі не втомлюються обговорювати зірку 90-х - люди пишуть, що не дивлячись на трохи банальний набридлий багатьом образ "гарненької і дурнуватої блондинки", він (образ) ніколи не вийде з моди, як і сама Памела.

Нагадаємо також і про те, що на новому опублікованому архівному і чорно-білому знімку актриса з'явилася перед публікою абсолютно голою. Хоча, ні, на ній був капелюшок. Ефектна блондинка сидить, підігнувши коліна і руками прикриває свої оголені пишні груди.

Шанувальники популярної в 90-х і 00-х актриси всіляко вихваляють її відверті знімки, деякі, щоправда, зазначили, що пишногруда Пем "зовсім без гальм" - дамі у її роки пора вже перестати так виставлятися на публіці, вважають деякі фани.

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