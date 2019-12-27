Памела Андерсон с завидной регулярностью напоминает о себе откровенными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Так на новом, появившемся кадре в ее звездном микроблоге, белокурая красотка полностью раздета - видна верхняя часть ее тела, артистка на снимке прикрыла обнаженную грудь руками, из "одежды" на ней только бусики.

Актриса пронзительно смотрит в камеру, ее волосы, похоже, слегка намочились или же это такая специальная "модная" - родом из 90-х - укладка. Именно в то время, как многие помнят, был популярен именно такой вид укладки.

Как бы там ни было артистка себя нынешнюю показывать публике не спешит, а архивные фото, где она еще, как говорится в самом соку, публикует регулярно.

Напомним также, ранее героиня, по большей части, когда-то популярных сериалов показала еще одно свое фото из разряда «для взрослых».

Актриса опубликовала архивный снимок на котором позирует полуголая – лежа в воде в белом, вероятно, платьице, белокурая звезда призывно смотрит прямо в объектив камеры. Из воды виднеются все пышные прелести артистки, в частности - ее пятая токчка.

В сети не устают обсуждать звезду 90-х - люди пишут, что не смотря на несколько банальный и приевшийся многим образ "смазливой и глуповатой блондинки", он (образ) никогда не выйдет из моды, как и сама Памела.

Напомним и том, что на другом своем опубликованном архивном и черно-белом снимке, актриса предстала перед публикой абсолютно голой. Хотя, нет, на ней была шляпка. Эффектная блондинка сидит, подогнув колени и руками прикрывает свою обнаженную пышную грудь.

Поклонники популярной в 90-х и 00-х актрисы всячески нахваливают ее откровенные снимки, некторые, правда, отметили, что пышногрудая Пэм "совсем без тормозов" - немолодой даме пора уже перестать так выставляться на публике, считают некоторые фаны.

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