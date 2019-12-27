Володимир Путін планує включити Україну в Союзну державу Росії і Білорусі

Як повідомляє Politeka, про плани президента РФ на своїй сторінці в Фейсбук розповів журналіст Сергій Пархоменко. Він підкреслив, що нинішня мета Путіна – не просто продовжити своє правління після 2024 року, а створити справжню імперію з розгалуженою мережею сателітів на континенті.

Журналіст упевнений, що мова йде не просто про «Союзну державу» Росії і Білорусі, як заявляється офіційно.

«Все більше піддаючись своїм маніакальним шизофренічним мріям, Путін буде готовий прискорити хід історії. Його мета, насправді, наступна: Спільна держава з Білоруссю, Україною (саме так, а не тільки з Кримом і ДНР-ЛНР), Абхазією, Осетією, можливо, навіть північним Казахстаном, а також наявність відданих союзників на Близькому Сході і в Європі», - підкреслив Пархоменко.

При цьому він зазначив, що здійснити свої наміри президенту РФ буде непросто, багато в чому через санкції і тиск Заходу.

Журналіст зазначив, що у Путіна залишається тільки військовий і дипломатичний тиск, а також газовий шантаж. Пархоменко впевнений, що на тлі зростання напруги в Росії в Кремлі все більше схилятимуться до варіанту військових дій.

В такому випадку однією з головних цілей Путіна ризикує стати Україна.

«У 2024 році може настати критичний момент для путінської Росії. Адже саме в цьому році мають відбутися вибори і в самій РФ, і в Україні. Вибори в Україні будуть безпосередньо впливати на долю РФ… Тому РФ буде робити все, щоб жодної успішної України і навіть України як такої станом на 2024 не існувало», - підкреслив журналіст.

За задумом Путіна, до 2024 року Україна має увійти до складу його Союзної держави.

«Тому перший претендент на агресію Росії є саме Україна, особливо, якщо ми не інтегруємо в себе ЛНР-ДНР, які покликані демонтувати українську державність зсередини», - підсумував Пархоменко.

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