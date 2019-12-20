Российский президент Владимир Путин не собирается выполнять Минские соглашения
И ВВП дает это понять украинскому руководству, пишет журналист Сергей Пархоменко на своей странице в Фейсбуке.
На намерения Путина и дальше дожимать Украину говорят сразу несколько тревожных факторов, имевших место в последнее время, отмечает он.
«Во время заседания контактной группы в Минске российская сторона сорвала обмен пленных, об этом даже заявил глава МИД Вадим Пристайко. Можно не сомневаться, что не произойдет и полного прекращения огня, о чем в Париже договорились главы государств «норманнской четверки». Прекращение огня анонсировали на 20 декабря», – поясняет автор.
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На пресс-конференции глава РФ четко дал всем понять, что не откажется от намерений по Донбассу и по новому контракту по транзиту газа через Украину.
Он во всеуслышание заявил, что украинская сторона должна развести войска по всей линии фронта, закрепить конституционно автономию ОРДЛО и провести прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР». При этом Путин заверил, что «русских на Донбассе нет», но Россия и дальше будет оказывать военную поддержку боевикам.
«РФ фактически не скрывает намерения превратить Минск-2 на Харьковские соглашения-2 (вопросы безопасности уступки Украине в обмен на дешевый газ)» – резюмирует Пархоменко, добавляя, что у украинского президента до апреля еще есть время, чтобы понять: Минские соглашения – прямой путь к поражению Украины.
Таким образом, Зеленскому нужно принять для себя решение: остаться Президентом Украины или пойти по пути киношного Голобородько, который в третьем сезоне сериала «Слуга народа» загремел в тюрьму.
«Цена сохранения должности для президента Зеленского - это цена сохранения Украинского государства. Но Минск-2 не приведет к сохранению нашей государственности. И времени у нас немного, возможно, у нас даже нет этих 3 месяцев, которые остались до следующего «нормандского саммита». Время«убегает» ... Президенту пора определяться», – подытожил блогер.
Напомним, Путин выдал, чем ему не угодила Украина.
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