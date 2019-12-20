Российский президент Владимир Путин не собирается выполнять Минские соглашения

И ВВП дает это понять украинскому руководству, пишет журналист Сергей Пархоменко на своей странице в Фейсбуке.

На намерения Путина и дальше дожимать Украину говорят сразу несколько тревожных факторов, имевших место в последнее время, отмечает он.

«Во время заседания контактной группы в Минске российская сторона сорвала обмен пленных, об этом даже заявил глава МИД Вадим Пристайко. Можно не сомневаться, что не произойдет и полного прекращения огня, о чем в Париже договорились главы государств «норманнской четверки». Прекращение огня анонсировали на 20 декабря», – поясняет автор.

На пресс-конференции глава РФ четко дал всем понять, что не откажется от намерений по Донбассу и по новому контракту по транзиту газа через Украину.

Он во всеуслышание заявил, что украинская сторона должна развести войска по всей линии фронта, закрепить конституционно автономию ОРДЛО и провести прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР». При этом Путин заверил, что «русских на Донбассе нет», но Россия и дальше будет оказывать военную поддержку боевикам.

«РФ фактически не скрывает намерения превратить Минск-2 на Харьковские соглашения-2 (вопросы безопасности уступки Украине в обмен на дешевый газ)» – резюмирует Пархоменко, добавляя, что у украинского президента до апреля еще есть время, чтобы понять: Минские соглашения – прямой путь к поражению Украины.

Таким образом, Зеленскому нужно принять для себя решение: остаться Президентом Украины или пойти по пути киношного Голобородько, который в третьем сезоне сериала «Слуга народа» загремел в тюрьму.

«Цена сохранения должности для президента Зеленского - это цена сохранения Украинского государства. Но Минск-2 не приведет к сохранению нашей государственности. И времени у нас немного, возможно, у нас даже нет этих 3 месяцев, которые остались до следующего «нормандского саммита». Время«убегает» ... Президенту пора определяться», – подытожил блогер.

Зеленському на замітку: сьогодні путін знову дав зрозуміти, що ніяких "мінських угод" виконувати не буде Події... Gepostet von Sergiy Parhomenko am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Напомним, Путин выдал, чем ему не угодила Украина.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

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