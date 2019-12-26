Украина будет следующей на очереди, если России удастся провернуть авантюру с «интеграцией» Беларуси

Как сообщает Politeka, об этом в своей статье для «Эспрессо» написал украинский журналист и публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что сейчас для Киева очень важно, чтобы Минску удалось отстоять свой суверенитет, иначе следующей жертвой России рискует стать уже наша страна. По словам журналиста, в сложившейся ситуации очень важной будет реакция Вашингтона.

Портников считает, что в США уже озаботились проблемой возможного исчезновения Беларуси, на что указывает визит в Минск сначала советника президента США по национальной безопасности, а теперь и государственного секретаря.

«Американские политики не могут не понимать, что у аншлюса Беларуси могут быть свои последствия. И с политической, и с военной точки зрения. Они пытаются не просто удержать Александра Лукашенко от этого аншлюса – ясно ведь, что и сам белорусский президент ему противится – но и показать Кремлю, что в Вашингтоне обеспокоены не на шутку», - подчеркнул журналист.

Он отметил, что именно поэтому Кремль так торопится с «интеграцией» и еще сильнее давит на Лукашенко.

По мнению Портникова, еще одна проблема заключается в нынешнем президенте США Дональде Трампе, который готов на сделку с Путиным. Журналист подчеркнул, что в этом вопросе Трамп будет в первую очередь смотреть на выгоду и возможные потери от исчезновения Беларуси для себя.

Портников подчеркнул, что судьба Беларуси неразрывно связана с будущим Украины.

«Для Киева визит Помпео в Минск важен уже хотя бы потому, что каждый день, который отдаляет белорусский аншлюс, является для Украины шансом выстоять. Если Путину удастся присоединить Беларусь, то уже на следующий день он займется Украиной, ее поглощением. Займется куда более серьезно, чем до сих пор. Потому что Союзное государство, в состав которого войдут только Беларусь и Россия, Путину совершенно не интересно. Российской империи без Украины не бывает по определению», - подытожил журналист.

Напомним, Лукашенко неожиданно набросился на украинцев и подыграл Путину.

Как сообщала Politeka, Лукашенко осадил забывчивого Путина и припомнил Киев: "не стоит говорить, что этого не было".

Также Politeka писала, что Лукашенко жестко осадил Путина, к такому Кремль не готов: "Вы сами начали собачиться".