Владимир Путин планирует включить Украину в Союзное государство России и Беларуси

Как сообщает Politeka, о планах президента РФ на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Пархоменко. Он подчеркнул, что нынешняя цель Путина – не просто продлить свое правление после 2024 года, а создать настоящую империю с разветвленной сетью сателлитов на континенте.

Журналист уверен, что речь идет не просто о «Союзном государстве» России и Беларуси, как заявляется официально.

«Все больше поддаваясь своим маниакальным шизофреническим мечтам, Путин будет готов ускорить ход истории. Его цель, на самом деле, следующая: Совместное государство с Беларусью, Украиной (именно так, а не только с Крымом и ДНР-ЛНР), Абхазией, Осетией, возможно, даже северным Казахстаном, а также наличие преданных союзников на Ближнем Востоке и в Европе», - подчеркнул Пархоменко.

При этом он отметил, что осуществить свои намерения президенту РФ будет непросто, во многом из-за санкций и давления Запада.

Журналист отметил, что у Путина остается только военное и дипломатическое давление, а также газовый шантаж. Пархоменко уверен, что на фоне роста напряжения в России в Кремле все больше будут склоняться к варианту военных действий.

В таком случае одной из главных целей Путина рискует стать Украина.

«В 2024 году может наступить критический момент для путинской России. Ведь именно в этом году должны состояться выборы и в самой РФ, и в Украине. Выборы в Украине будут напрямую влиять на судьбу РФ… Поэтому РФ будет делать все, чтобы никакой успешной Украины и даже Украины как таковой по состоянию на 2024 не существовало», - подчеркнул журналист.

По замыслу Путина, к 2024 году Украина должна войти в состав его Союзного государства.

«Поэтому первый претендент на агрессию России является именно Украина, особенно, если мы не интегрируем в себя ЛНР-ДНР, которые призваны демонтировать украинскую государственность изнутри», - подытожил Пархоменко.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место: «Исконно русская часть Украины».

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