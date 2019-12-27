25-річна київська модель та Instagram-діва з мільйоном підписників Олена Омович приголомшила численну аудиторію відвертим знімком

Цього разу на дівчині – дуже незвичайне чорне боді, яке практично не приховує величезний бюст під двома напівпрозорими смужками тканини. У Олени – бездоганний макіяж.

Красуня опублікувала пост «для дорослих», в якому рекламує магазин товарів для «полунички», а також ділиться порадами.

«Малятка, і не забуваємо головне, коли ти для свого мужика «богиня», сімейне життя вже точно перетворюється на казку», – наголосила Омович.

Раніше ми розповідали про те, що киянка не приховує від шанувальників, що своєю фігурою зобов'язана пластичній хірургії. Вона збільшила собі груди, а також за допомогою імплантів додала обсягу сідницям.

«Я знаю, що я не змогла б зробити таку попу в залі, щоб ноги залишилися худими. Особливо з моїми первинними даними», – писала вона в мережі і подякувала доктору за те, що він відрадив її ставити імплант побільше.

За словами Олени, вона дуже задоволена результатом, оскільки фігура «виглядає спортивною, а не анорексичною або пластиліновою, як в американок».

Красуня Омович є успішним блогером, яка активно веде свою сторінку, де рекламує різні товари. За вміння подати себе, а також підприємницьку жилку її прозвали "українською Кардашьян".

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.