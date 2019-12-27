25-летняя киевская модель и Instagram-дива с миллионом подписчиков Алена Омович ошеломила многочисленную аудиторию новым откровенным снимком

В этот раз на девушке – очень необычное черное боди, которое практически не скрывает огромный бюст под двумя полупрозрачными полосками ткани. У Алены – безупречный макияж.

Красотка опубликовала пост «для взрослых», в котором рекламирует магазин товаров для «клубнички», а также делится советами.

«Малышки, и не забываем главное, когда ты для своего мужика «богиня», семейная жизнь уж точно превращается в сказку», – отметила Омович.

Ранее мы рассказывали о том, что киевлянка не скрывает от поклонников, что своей фигурой обязана пластической хирургии. Она увеличила себе грудь, а также с помощью имплантов добавила объема ягодицам.

«Я знаю, что я не смогла бы сделать такую попу в зале, чтобы ноги остались худыми. Особенно с моим исходником», – писала она в сети и поблагодарила доктора за то, что он отговорил ее ставить имплант побольше.

По словам Алены, она очень довольна результатом, поскольку фигура «смотрится спортивной, а не анорексичной или пластилиновой, как у американок».

Красотка Омович является успешной блогершей, которая активно ведет свою страницу, где рекламирует всевозможные товары. За умение преподнести себя, а также предпринимательскую жилку ее прозвали "украинской Кардашьян".

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.