Українська модель Олена Омович, яка більш відома, як "українська Кардашьян" вразила користувачів мережі своїми іграми на ліжку

Як повідомляє Politeka.net, 25-річна київська модель Олена Омович прославилася завдяки своїй незвичайній фігурі, яка зводить з розуму багатьох користувачів мережі, які стежать за життям красуні. Інші правда підозрюють, що красуня повинна дякувати за неї пластичних хірургів.

Та й сама Олена не приховує цього факту, іноді в її блозі з'являються публікації, де Омович розповідає про те, що зробила зі своїм тілом в цього разу.

Кілька годин тому в її Instagram-Stories з'явилося коротке відео. На ньому дівчина розсунула ноги в сторони і влаштувала розваги на ліжку, згинаючись в різних позах, а також красуня кривлялась на камеру, показавши язик.

При цьому на Омович тісна кофтина білого відтінку, тканина настільки тонка, що просвічує принади красуні. На ногах спортивні штани на зав'язках. Волосся вільно спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на губах.

Раніше ми розповідали про те, що блогерші дуже хочеться, щоб скоріше прийшла весна. Про це вона розповіла шанувальникам, опублікувавши знімок, на якому позує у відвертому помаранчевому костюмі без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.

«Скоріше весну. Хочу носити цей крутий костюм», – вона підписала фото.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.