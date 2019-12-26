Украинская модель Алена Омович, которая более известна, как "украинская Кардашьян" впечатлила пользователей сети своими играми на постели

Как сообщает Politeka.net, 25-летняя киевская модель Алена Омович прославилась благодаря своей необычной фигурой, которая сводит с ума многих пользователей сети, которые следят за жизнью красотки. Другие правда подозревают, что красотка должна благодарить пластических хирургов.

Да и сама Алена не скрывает этого факта, иногда в ее блоге появляются публикации, где Омович рассказывает о том, что сделала со своим телом в этот раз.

Несколько часов назад в ее Instagram-Stories появилось короткое видео. На нем девушка раздвинула ноги в стороны и устроила развлечения на постели, изгибаясь в разных позах, а также красотка кривлялась на камеру, показав язык.

При этом на Омович тесная кофта белого оттенка, ткань настолько тонкая, что просвечивает прелести красотки. На ногах спортивные штаны на завязках. Волосы свободно спадают на плечи, а на лице легкий макияж с акцентом на губах.

Ранее мы рассказывали о том, что блогерше очень хочется, чтобы поскорее пришла весна. Об этом она рассказала поклонникам, опубликовав снимок, на котором позирует в откровенном оранжевом костюме без белья, выставив напоказ идеальные формы.

«Скорей весну. Хочу носить этот крутой костюм», – подписала она фото.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.