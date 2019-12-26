25-річна київська модель Олена Омович, за життям якої в Instagram пильно стежать більше мільйона підписників, намагається не розчаровувати свою численну аудиторію

Дівчина щодня балує фоловерів новими знімками і сторіз.

Так, сьогодні Олена зізналася, за що ненавидить зиму:

«Засинаєш темно, прокидаєшся темно», – прокоментувала вона.

На відео дівчина дійсно виглядає сонною. На обличчі немає ні краплі макіяжу, і варто зазначити, що природна краса моделі нічим не гірше створеної з допомогою косметики.

В кадрі дівчина прийняла таку позу, щоб якомога вигідніше підкреслити і без того помітні груди.

Відомо, що красуня Омович є успішним блогером, яка активно веде свою сторінку, де рекламує різні товари. За вміння подати себе, а також підприємницьку жилку її прозвали "українською Кардашьян".

Деякі підписники засуджують дівчину за захоплення відвертими фото, а також тим, що вона змінила форми за допомогою пластичних операцій, однак вона воліє не звертати уваги на злостивців і насолоджується молодістю і красою.

Раніше ми розповідали про те, що блогерші дуже хочеться, щоб скоріше прийшла весна. Про це вона розповіла шанувальникам, опублікувавши знімок, на якому позує у відвертому помаранчевому костюмі без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.

«Скоріше весну. Хочу носити цей крутий костюм», – вона підписала фото.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.