25-річна київська модель Олена Омович, за життям якої в Instagram пильно стежать більше мільйона підписників, намагається не розчаровувати свою численну аудиторію
Дівчина щодня балує фоловерів новими знімками і сторіз.
Так, сьогодні Олена зізналася, за що ненавидить зиму:
«Засинаєш темно, прокидаєшся темно», – прокоментувала вона.
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На відео дівчина дійсно виглядає сонною. На обличчі немає ні краплі макіяжу, і варто зазначити, що природна краса моделі нічим не гірше створеної з допомогою косметики.
В кадрі дівчина прийняла таку позу, щоб якомога вигідніше підкреслити і без того помітні груди.
Відомо, що красуня Омович є успішним блогером, яка активно веде свою сторінку, де рекламує різні товари. За вміння подати себе, а також підприємницьку жилку її прозвали "українською Кардашьян".
Деякі підписники засуджують дівчину за захоплення відвертими фото, а також тим, що вона змінила форми за допомогою пластичних операцій, однак вона воліє не звертати уваги на злостивців і насолоджується молодістю і красою.
Раніше ми розповідали про те, що блогерші дуже хочеться, щоб скоріше прийшла весна. Про це вона розповіла шанувальникам, опублікувавши знімок, на якому позує у відвертому помаранчевому костюмі без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.
«Скоріше весну. Хочу носити цей крутий костюм», – вона підписала фото.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".