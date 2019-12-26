25-летняя киевская модель Алена Омович, за жизнью которой в Instagram пристально следят более миллиона подписчиков, старается не разочаровывать свою многочисленную аудиторию

Девушка каждый день балует фоловеров новыми снимками и сториз.

Так, сегодня Алена призналась, за что ненавидит зиму:

«Засыпаешь темно, просыпаешься темно», – прокомментировала она.

На видео девушка выглядит действительно сонной. На лице нет ни капли макияжа, и стоит отметить, что естественная красота модели ничем не хуже созданной с помощью косметики.

В кадре девушка приняла такую позу, чтобы как можно выгоднее подчеркнуть и без того заметную грудь.

Известно, что красотка Омович является успешной блогершей, которая активно ведет свою страницу, где рекламирует всевозможные товары. За умение преподнести себя, а также предпринимательскую жилку ее прозвали "украинской Кардашьян".

Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.

Ранее мы рассказывали о том, что блогерше очень хочется, чтобы поскорее пришла весна. Об этом она рассказала поклонникам, опубликовав снимок, на котором позирует в откровенном оранжевом костюме без белья, выставив напоказ идеальные формы.

«Скорей весну. Хочу носить этот крутой костюм», – подписала она фото.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.