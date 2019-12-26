Одна з найпопулярніших фітнес-моделей Ана Чері показала спокусливий знімок на якому позувала в еротичній позі

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Модельна кар'єра 33-річної Чері почалася ще в 2006 році, коли на неї звернули увагу агенти однієї з модельних агенцій в Америці. Але справжня популярність прийшла до неї, коли дівчина почала активно вести свій блог в Instagram. Там вона розповідає для користувачів мережі секрети правильного харчування, демонструє результати тренувань і постить знімки у відвертих вбраннях.

Зовсім нещодавно вона стала власницею модного бренду CheriFit. На сторінці бренду в Instagram вона показує знімки, де позує в стильних спортивних костюмах від свого бренду.

На останньому знімку дівчина позує поруч з ялинкою. Вона присіла поруч, немов намагається підняти подарунок, який лежить під святковим деревом. Через таку позу її п'ята точка стала центром композиції і одразу впадає в очі.

У підписі до світлини бренд привітав усіх з новорічними святами, побажавши вдалого Нового року.

Користувачі мережі також почали писати свої привітання для Ани Чері, а також написали для красуні безліч компліментів. Вони захоплювалися її пишною фігурою і красою. А також висловили бажання придбати собі такий самий комплект.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.