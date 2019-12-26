Одна из самых популярных фитнес-моделей Ана Чери показала соблазнительный снимок на котором позировала в провокационной позе

Как сообщает Politeka.net, Ана Чери впечатляет многих своей удивительной внешностью, что неудивительно, ведь фитнес-модель имеет индейские, испанские и европейские корни.

Модельная карьера 33-летней Чери началась еще в 2006 году, когда на нее обратили внимание агенты одного из модельных агенств в Америке. Но настоящая популярность пришла к ней, когда девушка начала активно вести свой блог в Instagram. Там она рассказывает для пользователей сети секреты правильного питания, демонстрирует результаты тренировок и постит снимки в откровенных нарядах.

Совсем недавно она стала владелицей модного бренда CheriFit. На странице бренда в Instagram она показывает снимки, где позирует в стильных спортивных костюмах от своего бренда.

На последнем снимке девушка позирует рядом с елкой. Она присела рядом, словно пытается поднять подарок, который лежит под праздничным деревом. Из-за такой позы ее пятая точка стала центром композиции и сразу бросается в глаза.

В подписи к снимку бренд поздравил всех с новогодними праздниками, пожелав удачного Нового года.

Пользователи сети также начали писать свои поздравления для Аны Чери, а также написали для красотки множество комплиментов. Они восхищались ее пышной фигурой и красотой. А также выразили желание купить себе точно такой же комплект.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как Politeka сообщала, Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.