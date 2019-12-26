24-річна Демі Роуз, яка має понад 11 мільйонів передплатників у Instagram завдяки відвертим знімків в провокаційних позах, у традиційній для себе манері привітала передплатників з Різдвом

Модель виклала фото і відео зі свого відпочинку на Мертвому морі. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

«Різдвяний настрій. Бажаю всім вам щасливого Різдва! Сподіваюся, у вас був найкращий день. Люблю вас», - написала вона.

Власниця апетитних форм позує в крихітному чорному бікіні, який ледь приховує інтимні місця дівчини, і чорному капелюсі.

На відео Демі Роуз лежить на воді, розкинувшись, немов на шезлонгу.

Раніше на офіційній фанатської сторінці Демі з'явився пікантний знімок дівчата на якому вона позує зі своєю подругою Медди Белль, яка є моделлю бікіні.

Дівчата сидять обличчям один до одного, зігнувшись у провокаційних позах. На Демі прозоре білизна, яке не приховує її пишних форм, а навпаки підкреслює кожен вигин її привабливою фігури. Її подруга вибрала більш провокаційне вбрання. На темноволосої красуні нічого немає, вона прикриває свої принади рожевої шубкою.

Зазначимо, Демі дуже низенька, але незважаючи на це вона володарка пишних форм і тонкої талії. Така незвичайна фігура не завадила їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі.

Вона стає з кожним днем все більше популярною, отримуючи щодня сотні нових передплатників. До всього іншого, модель любить подорожувати і публікує знімки з країн, у яких побувала.

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