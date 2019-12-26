24-летняя Деми Роуз, которая имеет свыше 11 миллионов подписчиков в Instagram благодаря откровенным снимкам в провокационных позах, в традиционной для себя манере поздравила подписчиков с Рождеством

Модель выложила фото и видео со своего отдыха на Мертвом море. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Рождественское настроение. Желаю всем вам счастливого Рождества! Надеюсь, у вас был лучший день. Люблю вас», - написала она.

Обладательница аппетитных форм позирует в крошечном черном бикини, который едва скрывает интимные места девушки, и черной шляпе.

На видео Деми Роуз лежит на воде, раскинувшись, словно на шезлонге.

Ранее на официальной фанатской странице Деми появился пикантный снимок девушки на котором она позирует со своей подругой Медди Белль, которая является моделью бикини.

Девушки сидят лицом к друг другу, изогнувшись в провокационных позах. На Деми прозрачное белье, которое не скрывает ее пышных форм, а наоборот подчеркивает каждый изгиб ее соблазнительной фигуры. Ее подруга выбрала более провокационный наряд. На темноволосой красотки ничего нет, она прикрывает свои прелести розовой шубкой.

Отметим, Деми очень низенькая, но невзирая на это она обладательница пышных форм и тонкой талии. Такая необычная фигура не помешала ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере.

Она становится с каждым днем все больше популярной, получая каждый день по сотню новых подписчиков. Ко всему прочему, модель любит путешествовать и публикует снимки со стран, в которых побывала.

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