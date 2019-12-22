Деми Роуз впечатляет своими формами, которые могут соперничать с американской звездой Ким Кардашьян

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров.

Деми обладательница пышных форм и тонкой талии, кроме того, девушка очень низенькая, но это совсем не помешало ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Кроме того она очень популярна в сети Instagram, где за ее жизнью наблюдают миллионы подписчиков.

В этот раз на ее странице в блоге появился снимок с отдыха. Девушка отправилась к Египетским пирамидам. Она не изменила себе и выбрала для сьемки откровенный наряд.

Так, девушка позировала в изысканном шелковом платье с цветочным принтом, под которое не надела бюстгальтер. Глубокий вырез в зоне декольте и высокий вырез на бедре стали изюминкой соблазнительного лука девушки. Кожаный широкий пояс подчеркнул тонкую талию модели, а колье стало завершальной ноткой ошеломительного образа.

"Приехать сюда всегда было моей мечтой. Куда бы вы хотели поехать?🥰", - поинтересовалась Деми в подписи к снимку.

Пользователи сети начали отвечать на вопрос своей любимицы, а также оставили для девушки множество комплиментов.

"Какое отличное фото !!! Кимоно-платье прекрасное", "Потрясающая и невероятная", "Ты-совершенство! 😍😍😍", "Ты выглядишь красиво Деми 🌹".

Также ранее сообщалось, что в своем блоге Instagram в Stories Деми Роуз опубликовала несколько снимком на которых в разных ракурсах демонстрирует пышную фигуру. К сожалению многочисленные пользователи сети не имеют возможность прокомментировать пикантные кадры.

На снимках необычная модель позирует в топике, который едва удерживает ее необъятные прелести, норовящие вырваться из-под черной ткани наряда. Ее образ дополнили штаны цвета хаки, украшенные пояском в тон.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.