Новая Кардашьян Деми Роуз похвасталась своей пышной красотой

Как сообщает Politeka.net, Деми очень низенькая, но невзирая на это она обладательница пышных форм и тонкой талии. Такая необычная фигура не помешала ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Ко всему прочему, она стала популярным блогером в сети Instagram, где за ее жизнью наблюдают около 11 миллионов пользователей сети.

Она становится с каждым днем все больше популярной, получая каждый день по сотню новых подписчиков. Ко всему прочему, модель любит путешествовать и публикует снимки со стран, в которых побывала.

На официальной фанатской странице Деми появился пикантный снимок девушки на котором она позирует со своей подругой Медди Белль, которая является моделью бикини.

Девушки сидят лицом к друг другу, изогнувшись в провокационных позах. На Деми прозрачное белье, которое не скрывает ее пышных форм, а наоборот подчеркивает каждый изгиб ее соблазнительной фигуры. Ее подруга выбрала более провокационный наряд. На темноволосой красотки ничего нет, она прикрывает свои прелести розовой шубкой.

Поклонники Деми не смогли пройти мимо и начали комментировать фото красоток.

"Двойная порция красоты 😎👍🌹💖", "❤️👏🔥 оболдеть хочу к вам ", "Вау, какие же красивые тела", " Ты супер, Деми", "Настолько красивые вы девочки, что дух захватывает".

💖 🌷 богиня", "Вау Деми, ты 😍мечта".

Подруга Деми также ведет личный Instagram, где показывает свою фигуру в провокационных нарядах, но пока девушка не получила ни одного титула.

Напомним, новая Кардашьян вывалила огромные арбузы без белья.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.