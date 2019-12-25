Популярна українська модель Олена Омович, яку всі порівнюють з Кім Кардашьян, похвалилася соковитими формами
Як повідомляє Politeka, знімок дівчина поділилася в Instagram.
«Скоріше весну. Хочу носити цей крутий костюм», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Омович позує у відвертому помаранчевому костюмі без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.
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Фотографією модель вирішила поділитися в Stories, тому її шанувальники не змогли висловитися про вбранні кумира.
Як повідомлялося раніше, країнський модель Олена Омович, яку прозвали "української Кардашьян", знає і вміє, як розбурхувати уяву фанатів.
Дівчина опублікувала у своєму Instagram фото, на якому демонструє головну свою гордість.
Модель без тіні збентеження позує в трусах і білому гольфі, який сильно обтягнув її видатну груди.
Відомо, що красуня Омович є успішним блогером, яка активно веде свою сторінку, де рекламує різні товари. За вміння подати себе, а також підприємницьку жилку її прозвали "української Кардашьян".
Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася відвертим фото з Парижа, куди літала замість з коханим чоловіком. На балконі на тлі Ейфелевої вежі дівчина позувала в чорному прозорій білизні, яке абсолютно нічого не приховував.
Деякі передплатники засуджують дівчину за захоплення відвертими фото, а також тим, що вона змінила форми за допомогою пластичних операцій, однак вона воліє не звертати уваги на злостивців і насолоджується молодістю і красою.
Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.