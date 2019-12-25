Популярная украинская модель Алена Омович, которую все сравнивают с Ким Кардашьян, похвасталась сочными формами

Как сообщает Politeka, снимок девушка поделилась в Instagram.

«Скорей весну. Хочу носить этот крутой костюм», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Омович позирует в откровенном оранжевом костюме без белья, выставив напоказ идеальные формы.

Фотографией модель решила поделиться у себя в Stories, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о наряде кумира.

Как сообщалось ранее, краинская модель Алена Омович, которую прозвали "украинской Кардашьян", знает и умеет, как будоражить воображение фанатов.

Девушка опубликовала в своем Instagram фото, на котором демонстрирует главную свою гордость.

Модель без тени смущения позирует в трусах и белом гольфе, который сильно обтянул ее выдающуюся грудь.

Известно, что красотка Омович является успешной блогершей, которая активно ведет свою страницу, где рекламирует всевозможные товары. За умение преподнести себя, а также предпринимательскую жилку ее прозвали "украинской Кардашьян".

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась откровенным фото из Парижа, куда летала вместа с любимым мужчиной. На балконе на фоне Эйфелевой башни девушка позировала в черном прозрачном белье, которое совершенно ничего не скрывало.

Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.