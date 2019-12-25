Ана Чері вразила шанувальників відвертим знімком, на якому фітнес-модель з'явилася в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Ана Чері вражає багатьох своєю дивовижною зовнішністю, що не дивно, адже фітнес-модель має індіанські, іспанські і європейські корені.

Свою модельну кар'єру 33-річна красуня почала ще в 2006 році. З тих пір Ана Чері стала однією з найбагатших Instagram-моделей. У своєму блозі вона розповідає про правильнt харчуваннz, а також показує результати тренувань.

Як видно зі знімка Ана Чері вбралася у відвертий спортивний костюм власного бренду CheriFit. Модний крихітний топік кольору пудрової троянди, ледь утримує її повні груди на місці. До всього іншого, користувачі мережі мають можливість подивитися на сталевий прес красуні. А штани чудово підкреслюють її пишні стегна.

Фітнес-модель позує сидячи на плюшевому кріслі, за її спиною стоїть столик для макіяжу. Вона променисто посміхається на камеру, піднявши одну руку вгору.

У підписі до світлини дівчина оголосила конкурс в якому переможці можуть виграти кілька комплектів спокусливого одягу від власного бренду Ани Чері. На жаль шанувальники в Україні не зможуть взяти участь, адже конкурс був створений для американців.

Користувачі мережі зраділи, коли побачили приголомшливий знімок Ани Чері, вони засипали дівчину всілякими компліментами і привітаннями з новорічними святами.

"Я бажаю Вам самого теплого і дивного Різдва. Насолоджуйтеся тренуванням, ти найкраща 🎄🎉🎉🎉🎄🤶❤️❤️❤️😘", "Привіт, люба, ти така гарна!", "Така красива з Різдвом тебе ✨✨🎄".

Також раніше повідомлялося, що Ана Чері рекламує одяг свого бренду сама. Один з костюмів вона показала на свіжому знімку в Instagram. Так, дівчина позує біля ялинки у короткому тісному топіку і лосинах. Вбрання вигідно підкреслив вигини пишної фігури дівчини.

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Чері показала, чем ее наградила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромним" білизною.