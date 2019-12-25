Анфіса Чехова володарка пишної фігури, яку не приховує, а часто демонструє на загальний огляд

Як повідомляє Politeka.net Анфіса Чехова веде українську передачу "Давай одружимося" на каналі Інтер і українське телевізійне шоу "Як вийти заміж" на каналі СТБ. Крім того, вона веде телепередачі в Росії.

Крім того, вона знялася у ряді фільмів жанру комедії. Також Анфіса ретельно стежить за своєю фігурою. Не так давно відома телеведуча зайнялася просуванням авторського курсу схуднення. До всього іншого, телеведуча частенько тішить шанувальників новими знімками, які отримує безліч позитивних відгуків.

Схоже Анфіса вирішила провести Новорічні свята в теплих краях. Так, на нових знімках Чехова відображена в одному купальнику, який шикарно підкреслив всі її видатні принади. Всю цю прекрасну композицію доповнив прекрасний пейзаж, на тлі якого Чехова і постала у всій своїй красі. За спиною Анфіси можна помітити пальми і довгий басейн.

Шанувальники Анфіси Чехової одразу почали коментувати знімки своєї улюблениці. Вони розсипалися в компліментах для Чехової.

"Неймовірно чарівна дівчина👍😍🔥 леді оксамит🔥🔥🔥", " Дівчина з планети Любов🤴🤴🤴♥️", "Для мене це ідеальна жіноча фігура 👍", "Фігура просто відпад!", "Така чудова і цікава фігурка у вас .очманіти 🌸🔥👍", "Відмінно виглядаєш красуня просто вогонь, відмінна фігура 👐", "Раніше говорили ,фігура "гітара",тонка талія і стегенця. У Вас все гармонійно, обличчя,фігура.👍".

Також раніше повідомлялося, що популярна телеведуча і артистка Анфіса Чехова схвилювала мережу новим фото, на якому вона позує в пустелі в східному вбранні.

Знімок був зроблений, коли знаменитість відпочивала в одній з арабських країн, а саме в Омані.

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