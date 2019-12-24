Старша в сімействі Кардашьянов Кортні, якій 40 років, запросто втре ніс 20-річним дівчатам своїм ідеальним тілом
Як пише Politeka.net популярна американська модель і світська левиця Кортні Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки.
Красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя.
На цей раз у своєму Instagram-блозі старша сестра Кардашьян показала саме таке фото.
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На новому знімку Кортні позує оголеною і без макіяжу, а на шиї надіто діамантове кольє.
Шанувальники почали засипати її компліментами в коментарях.
Раніше ми писали, Кортні Кардашян показала незвичайні кадри, які, судячи з геолокації, були зроблені в японській столиці Токіо.
Як видно на знімках, Кортні фотографує себе сама у ванній кімнаті готелю. На першому фото вона стоїть боком до дзеркала, а на другому так само боком, але вже присіла навпочіпки. При цьому на ній чорні латексні брюки з завищеною талією і темна кофточка, зав'язана на вузлик збоку. Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники у захваті від нових фото Кортні, її засипають компліментами в коментарях до фото.
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